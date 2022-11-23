Пользователи Сети обратили внимание на поведение японских болельщиков в Катаре

Японские болельщики, приехавшие в Катар, внимательно следят не только за событиями на поле, но и за чистотой на трибунах. В Сеть попало необычное видео, на котором японские туристы ползают по полу и собирают мусор между сиденьями. Японцы заявили, что не могут оставить беспорядок, так как это будет неуважением к прекрасному месту.

В комментариях к видео пользователи написали, что на чемпионате мира по футболу в России японцы вели себя также. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.