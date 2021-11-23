Джо Байден на своем самолете приземлился в армейской столовой

Джо Байден прибыл в Форт-Брэгг на обед в честь Дня благодарения. Свой самолет президент США припарковал в солдатской столовой.

Спустившись с трапа, он отправился пробовать блюда, которыми угощали военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

