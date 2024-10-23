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Новости

23 октября, 08:45

В мире

Новости мира: в Германии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Новости мира: в Германии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Новости мира: в Индии мощный ураган срывает крыши домов

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Всего 24% американцев довольны работой Джо Байдена на посту президента

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис на 3% по уровню поддержки населения

Новости мира: Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис на 3% по уровню поддержки населения

Новости мира: Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по Бейруту

В США предвыборная кампания набирает обороты

Аэропорт Гаваны работает штатно на фоне энергетического сбоя

Новости мира: в молдавскую Конституцию могут внести поправки по итогам референдума

В Германии провели эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. В эксперименте приняли участие 45 немецких компаний. Исследователи сообщили, что сокращенная рабочая неделя улучшила психическое и физическое здоровье сотрудников.

В Боливии проходят протесты в поддержку бывшего президента страны Эво Моралеса. Митингующие требуют от правительства решить проблему с ростом цен.

Действующий президент США Джо Байден потребовал "устранить" экс-президента Дональда Трампа. Сейчас в отношении Трампа проводится несколько судебных разбирательств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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