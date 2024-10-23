Новости мира: в Германии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Германии провели эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. В эксперименте приняли участие 45 немецких компаний. Исследователи сообщили, что сокращенная рабочая неделя улучшила психическое и физическое здоровье сотрудников.

В Боливии проходят протесты в поддержку бывшего президента страны Эво Моралеса. Митингующие требуют от правительства решить проблему с ростом цен.

Действующий президент США Джо Байден потребовал "устранить" экс-президента Дональда Трампа. Сейчас в отношении Трампа проводится несколько судебных разбирательств.

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