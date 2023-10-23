Новости мира: сторонники Палестины вышли на митинги во Франции

В Париже сторонники Палестины вышли на улицы. Демонстранты требовали от Израиля немедленного прекращения огня. Ранее власти Франции запретили оппозиционным партиям любые акции в поддержку Палестины. Против политиков, осуждающих произраильскую позицию президента Макрона, были возбуждены уголовные дела.

Акции в поддержку Палестины прошли и в Копенгагене. Люди вышли на центральную площадь датской столицы и требовали остановить боевые действия в секторе Газа. За происходящим следили полицейские, но до столкновений дело не дошло.

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