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Новости

Новости

23 сентября, 11:45

В мире

Новости мира: все аудиенции Папы Римского отменены из-за его самочувствия

Новости мира: все аудиенции Папы Римского отменены из-за его самочувствия

Новости мира: стрельба произошла в американском штате Алабама

Новости мира: в Японии ищут пропавших без вести после разрушительных оползней

Новости мира: обстрел северных районов Израиля со стороны Ливана продолжался более 8 часов

Новости мира: обстрел Ливаном северных районов Израиля продолжался больше 8 часов

Новости мира: "Хезболла" выпустила по Израилю около 150 ракет и БПЛА

Новости мира: "Хезболла" нанесла один из самых масштабных ударов по Израилю

Новости мира: "Хезболла" нанесла ракетные удары по крупнейшей авиабазе ЦАХАЛ

Новости мира: на юго-западе ЮАР выпал снег

Новости мира: более 60 человек пострадали в результате удара Израиля по Бейруту

Служба Святого престола отменила все аудиенции Папы Римского Франциска из-за его проблем со здоровьем. По словам врачей, недомогание легкое, и скоро понтифик вернется к своим обязанностям.

Израильская авиация нанесла более 80 ударов по югу и востоку Ливана. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщает ливанское национальное информационное агентство. Армия Израиля утверждает, что атаковала объекты ливанского шиитского движения "Хезболла". Между тем власти Ливана заявили, что жертвы и пострадавшие при израильском обстреле – это только гражданские.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в 2024-м. Традиционно политик не удержался от заявлений в сторону Камалы Харрис – кандидата на пост президента США от демократов. Он отметил, что она не может ответить даже на простейший вопрос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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