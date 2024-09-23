Новости мира: все аудиенции Папы Римского отменены из-за его самочувствия

Служба Святого престола отменила все аудиенции Папы Римского Франциска из-за его проблем со здоровьем. По словам врачей, недомогание легкое, и скоро понтифик вернется к своим обязанностям.

Израильская авиация нанесла более 80 ударов по югу и востоку Ливана. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщает ливанское национальное информационное агентство. Армия Израиля утверждает, что атаковала объекты ливанского шиитского движения "Хезболла". Между тем власти Ливана заявили, что жертвы и пострадавшие при израильском обстреле – это только гражданские.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в 2024-м. Традиционно политик не удержался от заявлений в сторону Камалы Харрис – кандидата на пост президента США от демократов. Он отметил, что она не может ответить даже на простейший вопрос.

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