Эстония депортировала россиянина, который защищал мемориал с танком Т-34

Власти Эстонии депортировали россиянина, который активно защищал мемориал с танком Т-34 в Нарве. Вид на жительство Андрея Сущева аннулирован.

В Эстонии у него осталась больная мать, жилье и автомобиль. При этом эстонская полиция сообщила о планах передать имущество россиянина гражданам Украины.

Сейчас мужчина находится в Ивангороде. Власти Ленинградской области предоставили ему временное жилье и материальную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

