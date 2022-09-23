В Венгрии заявили, что продолжат выдачу шенгенских виз россиянам

Венгрия продолжит выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он отметил, что в текущих условиях выдавать визы гражданам РФ сложнее, однако все необходимые процедуры для этого по-прежнему есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

