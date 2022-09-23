Кадры с вечеринки сына Джо Байдена появились в Сети

Кадры с вечеринки сына Джо Байдена активно обсуждают в Сети. Материалы опубликовала британская пресса. Несмотря на то, что видео и фото были сделаны четыре года назад, они вызвали большой резонанс.

Уточняется, что обнародованы кадры, на которых видно, как Хантер Байден проводит время в дорогом отеле в компании женщин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.