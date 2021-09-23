Новости мира: при покушении на помощника Зеленского были использованы патроны из Венгрии

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Появились новые подробности о покушении на советника украинского президента. Патроны, которые обнаружили на месте, произведены в Венгрии, пишут местные СМИ. Сейчас пытаются установить, кто их мог ввезти. На помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира напали под Киевом. По его машине выпустили 18 пуль, сообщили в местной прокуратуре. Три из них попали в водителя, но его жизнь сейчас вне опасности, говорят медики. Сам Шефир не пострадал.
Правительство Афганистана просится в ООН. Представители новой афганской власти заявили о желании принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи. Соответствующий запрос направили генсеку организации. Сейчас правительство Афганистана, которое сформировала запрещенная в России группировка "Талибан", не признано ни одной страной мира, хотя партнеры на международной арене у него все же есть. Это, например, Катар, власти которого согласились быть посредником в переговорах талибов с мировыми лидерами.
Заседание генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке. Мировые лидеры уже туда съезжаются и уже даже есть первый курьез. Президента Бразилии не пустили в ресторан. Дело в том, что Жаир Болсонару до сих пор не привился от коронавируса и более того, неоднократно отрицал опасность COVID-19. Но в штатах с этим строго и сотрудники пиццерии согласились продать ему еду только на вынос. В итоге бразильскому лидеру пришлось обедать прямо на улице.
В Индии сожгли больше двух с половиной тысяч рогов носорогов. Их больше 40 лет изымали у браконьеров и вот теперь, во Всемирный день защиты животных, решили показательно уничтожить. Этой акцией власти пытались показать, что рога носорогов не представляют никакой ценности и чудодейственные свойства им приписывают ошибочно. А значит и убивать ради них животных не только негуманно и незаконно, но еще и совершенно бессмысленно.
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