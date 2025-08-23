Россиянам рассказали, какие штрафы можно получить в других странах

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:30

Омрачить поездку в другую страну могут не только стихийные бедствия, но и штрафы за нарушение запретов. Например, в некоторых местах нельзя показывать татуировки, жевать жвачку и носить туфли на высоких каблуках.

Например, в Сингапуре запрещена жевательная резинка. Нарушение этого правила может обернуться штрафом в размере 64 тысяч рублей. За ввоз жвачки могут и посадить в тюрьму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

