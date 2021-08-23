В Ливане из-за дефицита топлива стали происходить драки

В Ливане дефицит топлива. Местные жители начали драться с военными на заправках. Чтобы добыть бензин, люди вынуждены стоять в многокилометровых очередях на АЗС.

Уже больше месяца в стране толком не работают электростанции – государство не может закупить солярку. В большинстве районов электричество подается не более часа в сутки.

Многие больницы, а также магазины и кафе перестали работать. Не функционируют и водоочистные станции. Более четырех миллионов жителей могут остаться без воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.