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В Лос-Анджелесе проходит забастовка сценаристов и актеров

В Лос-Анджелесе проходит забастовка сценаристов и актеров

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В Лос-Анджелесе проходит забастовка сценаристов и актеров, в которой участвуют уже более 150 тысяч человек. Недовольные работники киноиндустрии вышли на улицы.

Они требуют повышения гонораров, а также назначения выплат от сервисов за показ фильмов и сериалов. Кроме того, исполнители ролей требуют защиты от не санкционированного использования их изображений при помощи искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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