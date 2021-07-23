В Италии непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Италии с 1 августа на массовые мероприятия не будут пускать без прививки. Рестораны, кинотеатры, спортивные залы также станут доступны только тем, кто завершил курс вакцинации. Об этом сообщили власти страны.

Таким образом там решили ускорить темпы прививочной кампании. Если у гражданина не будет так называемого зеленого пропуска, он сможет зайти только на веранду ресторана. Школ, общественного транспорта и рабочих мест ограничения не коснутся.

Израиль с 30 июля запрещает своим гражданам выезжать в Великобританию, Турцию, Грузию и на Кипр без специального разрешения. Эти страны признали ковидно-опасными. Тем, кто посетит государства из красного списка, вне зависимости от прививки и антител нужно будет пройти полный карантин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.