Несколько провинций Турции ушли под воду

В Турции из-за сильных ливней вышла из берегов река. Затопленными оказались несколько провинций. Там идут поисково-спасательные работы. Погибших пока нет, 2 человека получили травмы. В соцсетях появилась информация о том, что бурные потоки воды прорвали плотину, но власти официально это опровергли. Людей просят сохранять спокойствие и по мере сил помогать спасателям.

Жители Одессы приходят в себя после мощного урагана и ливней. Ветер повалил в городе десятки деревьев, некоторые упали на припаркованные машины. Многие улицы оказались затоплены. Люди пробирались по ним по пояс в воде. О пострадавших информации нет, сейчас коммунальщики устраняют последствия удара стихии.

В Бразилии из-за аномальных холодов гибнет урожай кофе. В среду температура в регионах так называемого кофейного пояса опустилась ниже нуля. Фермеры публикуют в соцсетях фотографии почерневшей листвы кофейных деревьев. Теперь многие растения придется просто вырубить, а урожай сократится в несколько раз. По мнению экспертов, это может привести к стремительному росту цен. Всего за несколько месяцев кофе может подорожать в полтора-два раза.

Два человека погибли во время демонстраций в Иране. Один из них – офицер полиции. Протесты в этой стране вспыхнули из-за нехватки питьевой воды, которая случилась из-за сильной засухи. По случайности это совпало еще и с веерными отключениями электричества. Самые масштабные протесты прошли в провинции Хузестан, где проживают этнические арабы и находятся основные нефтедобывающие предприятия.

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