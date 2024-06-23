Новости мира: десятки туристических компаний лишились лицензии в Египте

В Египте десятки туристических компаний лишились лицензии. Местные власти запретили им работать после того, как несколько сотен человек погибли во время паломничества в Мекку.

Девушка решила подать в суд на своего возлюбленного после того, как он отказался везти ее в аэропорт. Инцидент произошел в Новой Зеландии. В заявлении она утверждает, что парень нарушил "устный контракт", из-за чего она опоздала на рейс и потеряла деньги.

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