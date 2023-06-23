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В мире

Таксистов в Таиланде обвинили в незаконной наживе

Таксистов в Таиланде обвинили в незаконной наживе

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В незаконной наживе обвинили таксистов в Таиланде. Специальная туристическая полиция проверила, как они возят пассажиров из аэропорта Пхукета и выяснила, что водители не доставляли отдыхающих сразу в отель, а специально катали по магазинам.

Уставшим после перелета иностранцам навязывали покупку сувениров, экскурсий. Немало случаев, когда настаивали на смене гостиницы, где таксисты получали свой процент от каждой сделки. Теперь полицейские требуют оштрафовать и приостановить действие водительских прав у тех, кто занимался подобной деятельностью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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