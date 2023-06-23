Крупную акулу заметили у греческого острова Закинфос

Крупную акулу заметили возле греческого острова Закинфос. Ее обнаружил один из капитанов, организующий коммерческую рыбалку. Как он сказал, акула не была агрессивной, она плавала возле его лодки.

Скорее всего, это мако – мигрирующий вид акул, которые обычно не заходят на пляжи. Эти хищники нападают на все, что видят, в том числе и на людей. Известно о 48 случаях нападения, восемь из них смертельные.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.