Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Новости мира: на север Германии обрушился ливень с градом и мощным ветром

Новости мира: на север Германии обрушился ливень с градом и мощным ветром

В Атлантике нашли обломки потерянного батискафа "Титан"

Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с премьером Моди

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа "Титан"

Байден перепутал гимны США и Индии

На восточный Колорадо обрушились торнадо-близнецы

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 15%

На север Германии обрушился ливень с градом и мощным ветром. На каждый квадратный метр в час выливалось по 40 литров воды. Машины, оказавшиеся на дороге, тонули в потоках по лобовое стекло. Об опасности предупредили и жителей других регионов. Пик урагана в Берлине придется на 23 июня.

Несколько человек оказались в больнице после концерта поп-исполнителя Луи Томлинсона в американском штате Колорадо. Выступление на площадке под открытым небом прервала гроза с ливнем и крупным градом. Семь зрителей были госпитализированы с переломами, порезами и ушибами. Еще 90 человек получили незначительные травмы. Многие из пришедших на концерт не смогли покинуть площадку из-за повреждения автомобилей. Сам Томлинсон в соцсетях пообещал провести шоу в другой день.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика