Новости мира: на север Германии обрушился ливень с градом и мощным ветром

На север Германии обрушился ливень с градом и мощным ветром. На каждый квадратный метр в час выливалось по 40 литров воды. Машины, оказавшиеся на дороге, тонули в потоках по лобовое стекло. Об опасности предупредили и жителей других регионов. Пик урагана в Берлине придется на 23 июня.

Несколько человек оказались в больнице после концерта поп-исполнителя Луи Томлинсона в американском штате Колорадо. Выступление на площадке под открытым небом прервала гроза с ливнем и крупным градом. Семь зрителей были госпитализированы с переломами, порезами и ушибами. Еще 90 человек получили незначительные травмы. Многие из пришедших на концерт не смогли покинуть площадку из-за повреждения автомобилей. Сам Томлинсон в соцсетях пообещал провести шоу в другой день.

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