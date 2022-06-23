В Турции продолжают борьбу с сильным пожаром рядом с курортом Мармарис

Второй день спасатели не могут потушить крупный пожар в районе популярного у россиян турецкого курорта Мармарис. Горят сотни гектаров леса. Остановить огонь пытаются как с земли, так и с воздуха.

Туроператоры уверяют, что отдыхающие находятся в безопасности. Пока очаг возгорания находится более чем в 20 километрах от отелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.