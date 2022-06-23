Новости мира: в Восточном Казахстане перевернулись вагоны с российским цементом

В Восточном Казахстане перевернулись вагоны с российским цементом. Люди не пострадали, но повреждены 200 метров путей. Сообщают, что скорость грузового состава была совсем невысокой – 36 километров в час. О причинах аварии не сообщается. На ее ликвидацию отправили ремонтные бригады.

Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию и Южную Осетию, закрыли из-за схода селя. Запрещен проезд любого транспорта на участке Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Об этом сообщили в МЧС по Северной Осетии. Запрет действует до особого распоряжения. Мощный поток грязи и камней сошел на 65-м километре магистрали. Сейчас там строительная техника расчищает дорогу.

В Азербайджане мощные сели едва не смыли несколько горных поселков. Наводнение спровоцировали проливные дожди. Грязные потоки воды с гор превратили улицы в реки. Больше всего досталось Геранбойскому району. Там затоплены десятки дворов, сильно пострадала поселковая школа, повреждены автомобили, размыты дороги. В зону бедствия республиканское МЧС отправило бригады спасателей. Жителей предупредили, что возможны новые сходы селей.

Уходит под воду и Китай. Там наводнения и оползни, каких не было последние 60 лет. Мощные ливни обрушились на южные регионы страны, реки вышли из берегов. Пострадали полмиллиона человек. Только в одной провинции Гуандун разрушены более двух тысяч домов. Вода смывает мосты, сносит дамбы. Из опасной зоны эвакуировали 180 тысяч жителей. Синоптики говорят, что ливни будут продолжаться еще, как минимум, сутки. Потом дожди переместятся на север страны, который сейчас страдает от аномальной жары.

В Афганистане растет число жертв мощного землетрясения. Пока известно, что погибли около полутора тысяч человек и более двух тысяч пострадали. По оценке сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 6,1. Эпицентр находился на востоке страны. Там несколько деревень полностью разрушены, под завалами до сих пор остаются люди.

Отдых с видом на пожар получился у туристов, которые приехали в турецкий Мармарис. Там второй день спасатели не могут остановить огонь, который захватывает новые территории. Горят сотни гектаров леса.