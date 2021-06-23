Более 2,5 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю – ВОЗ

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

За последнюю неделю коронавирусом в мире заразились порядка двух с половиной миллионов человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Умерли 64 тысячи. По сравнению с предыдущей семидневкой заболеваемость снизилась на 6 процентов, смертность – на 12. При этом не удается остановить распространение трех опасных штаммов – "альфа", "гамма" и "дельта".

Об опасности штамма "дельта" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США. Этот вид коронавируса очень быстро консолидируется в легких и вызывает трудности с дыханием. Пациенты поступают в больницу со второй степенью поражения дыхательных органов, а через двое суток уже могут оказаться в реанимации из-за резкого ухудшения и изменения клеток легких.

Тем временем в Сиднее не исключили введения локдауна впервые за время пандемии. "Индийский" штамм попал туда с экипажем одного из воздушных судов. Работник местного аэропорта помогал иностранным коллегам и заразился. Сам того не зная, он за сутки передал вирус еще 11 людям, пройдясь по кафе и магазинам. На следующий день их было уже 22, затем 37. И число зараженных продолжает расти.