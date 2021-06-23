Новости мира: бразильские полицейские разогнали демонстрантов, вооруженных луками

В Бразилии борцы за права коренных народов обстреляли полицейский участок из луков. Участники демонстрации против отделения территорий, принадлежащих аборигенам, специальной границей, выпустили в стражей порядка несколько стрел. Один из полицейских получил ранение в ногу, второму стрела попала в грудь. Оба они были доставлены в больницу. Вскоре демонстрантов удалось разогнать при помощи перцового газа.

В Индии бороться с коронавирусом решили с помощью йоги. Идею поддержал даже премьер-министр страны. По его словам, врачи считают йогу настоящим щитом от COVID-19. Это не первая попытка индусов изобрести альтернативный способ борьбы с вирусом. Ранее член правящей партии Прагья Сингх посоветовал пациентам ковидного госпиталя уринотерапию, потому что это якобы уменьшает инфекцию в легких.

Известный уличный художник Бэнкси лишился прав сразу на две свои работы. Таково решение ведомства интеллектуальной собственности Евросоюза. Оно было принято после того, как Бэнкси отказался раскрыть свою личность. В итоге его лишили прав на граффити "В обнимку с бомбой" и "Влюбленная крыса". Представители художника в ответ обратились в суд. Всего за последний год Бэнкси лишился прав на шесть своих работ.

Почти 90 тысяч подписей набрала петиция с просьбой оставить в космосе американского миллиардера Джеффа Безоса. Он планирует совершить полет в конце июля.

В Нью-Йорке засняли человека, летающего на глайдере. Конструкция напоминает огромный квадрокоптер. На мужчине был шлем, очень похожий на головной убор злодея Локи из вселенной Marvel. Правда, пользователям Twitter он напомнил совсем другого персонажа, но тоже злодея. Его сравнили с Зеленым Гоблином –противником Человека-паука. Он тоже летал на похожем устройстве между небоскребами Нью-Йорка.

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли пришла в Елисейский дворец на встречу с президентом Макроном в весьма откровенном наряде. Когда фотографии с приема попали в Сеть, пользователи разразились гневными комментариями. Ведь все, кроме Хейли, для встречи с главой государства предпочли строгие костюмы. Модель же выбрала для встречи с французским лидером туалет песочного цвета, который состоял из юбки-карандаша и слегка прикрывающего грудь топа.