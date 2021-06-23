Новости мира: в Италии на шоссе взорвался бензовоз

В Италии движение по крупной транспортной магистрали временно пришлось остановить. Причиной стал бензовоз, который взорвался прямо посередине проезжей части. Столбы дыма и пламени были видны за несколько километров от места ЧП. На месте взрыва пожарные обнаружили тела двоих погибших. О причинах взрыва пока ничего не известно.

В Италии нелегальные мигранты потребовали от правительства немедленно предоставить им вид на жительство, собственное жилье и высокооплачиваемую работу. Кроме того, приезжие уверены, что итальянские власти обязаны обеспечить всех их вакциной от коронавируса. При этом местные СМИ отмечают, что мигранты не только нигде не работают, но даже не регистрируются бирже труда, а все свободное время проводят на акциях протеста.

В Боготе прошли новые демонстрации против налоговой реформы. Шествие переросло в массовые беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. В результате 40 человек получили ранения. Один мужчина скончался от прямого попадания газовой гранаты в грудь. Протесты в Колумбии продолжаются уже почти два месяца. За это время, по разным данным, погибло от 20 до 74 человек. Правительство страны уже согласилось изменить план реформы, а министр финансов подал в отставку, но руководство забастовочного комитета это не остановило.

Филиппинские таможенники безжалостно уничтожили партию дорогих автомобилей, незаконно ввезенных в страну. Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как экскаватор давит Ferrari и Bentley гусеницами, а затем пробивает их крыши и капоты ковшом. После дорогущие спорткары и паркетники отправили на переплавку.

Филиппинские власти вообще в последнее время демонстрируют, что не собираются мириться с нарушителями законов. Президент страны на днях заявил, что готов арестовать всех, кто уклоняется от вакцинации и лично вколоть им вакцину в пятую точку. Ну а те, кто не желают прививаться, по словам политика, могут уезжать из страны в Индию или Америку.