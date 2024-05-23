Китайские соцсети начали блокировать аккаунты знаменитостей, которые хвастаются своим богатством. Доступ к страницам уже ограничили нескольким звездам местного интернета. Новые правила публикаций теперь запрещают выкладывать фото и видео с дорогими машинами и крупными суммами денег. Уже более тысячи таких постов удалены.

Тем временем футбольный клуб "Аталанта" впервые в истории выиграл "Лигу Европы". В финале спортсмены играли против немецкого "Байера". Матч закончился со счетом 3:0. Таким образом, у России появился новый победитель престижного футбольного турнира – полузащитник Алексей Миранчук.

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