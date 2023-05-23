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Новости

23 мая, 23:15

В мире

Новости мира: Испания борется с рекордной за последние 30 лет засухой

Новости мира: Испания борется с рекордной за последние 30 лет засухой

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Испания тем временем борется с рекордной за последние 30 лет засухой. Фермеры находятся в критическом положении. Урожай сократился до минимума, а вслед за этим выросли цены в секторе животноводства.

В Мексике закрыли аэропорт города Пуэбла из-за вулканического пепла, который падает на взлетные полосы. Как долго воздушная гавань будет закрыта не известно, все зависит от вулкана Попокатепетль. Сейчас из-за него в стране действует пятый из семи возможных уровень угрозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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