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Активисты выступили против запрета на забастовки и плохих условий труда в Бельгии

Активисты выступили против запрета на забастовки и плохих условий труда в Бельгии

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В Бельгии активисты выступили против запрета на забастовки и плохих условий труда. Гнев протестующих вызвали действия руководителей крупной сети магазинов. Там решили реорганизовать работу маркетов, а это грозит увольнением для 6,5 тысячи сотрудников. Оставшимся, соответственно, придется трудиться еще больше.

В общей сложности профсоюзы вывели на улицы Брюсселя около 20 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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