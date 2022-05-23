В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян

14 новых случаев оспы обезьян обнаружили в Португалии. Впервые болезнь зафиксировали в Дании и Шотландии.

Картину Репина, восстановленную после вандализма в 2018 году, вновь вывесили в Третьяковке.

Юбилей монумента "Рабочий и колхозница" отметят на ВДНХ 25 мая.

