Очевидцы показали кадры, как туристов принудительно отправляют на карантин в КНР

В Сети опубликовали кадры из китайского аэропорта. По словам очевидцев, там люди в синих халатах тащат туристов в специальную комнату, у которых заподозрили коронавирус.

Скорее всего, их отправят на карантин и принудительное лечение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.