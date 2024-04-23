Новости мира: несколько европейских стран сократили импорт украинского зерна

Впервые с начала массовых протестов ряд европейских стран сократили импорт украинского зерна более чем на 20%. Ранее из-за ввоза дешевой продукции с Украины в Европе рухнули цены на фермерские продукты и выросла стоимость удобрений и топлива. Из-за этого аграрии оказались на грани банкротства.



Тем временем в оманской пустыне после сильных ливней, которые заливали страну три сезона подряд, образовались озера. Накопившаяся вода никуда не уходит. Похожая ситуация наблюдается и в Саудовской Аравии.

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