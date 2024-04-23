Новости мира: мэр колумбийского Сабаналарга Хорхе Элиас попал в неловкую ситуацию

Мэр колумбийского города Сабаналарга Хорхе Элиас потерял брюки во время выступления с речью на торжественном мероприятии.

"Пусть это останется в истории", – так отшутился мэр и заявил, что похудел на восемь килограммов.

Тем временем в индийских специях компаний MDH и Everest обнаружили опасный канцероген – оксид этилена. Его нашли в приправах для супа, рыбы, а также в порошке карри. На данный момент продукция этих производителей запрещена к продаже в Сингапуре и Гонконге.

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