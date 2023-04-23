В Болгарии прошли антивоенные акции под лозунгом "Болгария – зона мира"

В Болгарии по всей стране прошли антивоенные акции под лозунгом "Болгария – зона мира". Крупнейшая из них состоялась в Софии. Об этом пишут СМИ.

На улицы вышли тысячи человек, и их задача была привлечь внимание к поставкам оружия на Украину. Так, по мнению участников этих митингов, все это не поможет нормализовать ситуацию в стране, а наоборот, приведет к увеличению числа жертв. А потому они призывают к тому, что военные базы НАТО нужно закрыть, а сама Болгария должна остаться в зоне мира.

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