Принца Гарри могут депортировать из США из-за его мемуаров

Принца Гарри могут депортировать из Соединенных Штатов из-за его мемуаров. Откровения о наркотиках, опубликованные в книге "Запасной", возмутили общественников, так как есть вероятность, что принц предоставил ложные данные миграционной службе.

Признание в употреблении наркотиков обычно становится поводом для отказа в американской визе. Если принц Гарри солгал, то его могут лишить вида на жительство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.