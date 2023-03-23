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Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни выставили на торги

Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни выставили на торги

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Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни выставили на торги. Этой лестницей пользовались до появления лифтов в 1983 году. После демонтажа конструкцию разделили на 24 части. Фрагменты перепродают до сих пор.

Объявление появилось на сайте независимого аукциона. В комплекте 32 чугунных элемента, окрашенных в бутылочно-зеленый цвет: ступени, распорки и стойки. Предварительно лот оценили примерно в 5 тысяч евро или 500 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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