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23 марта 2021, 13:15

В мире

Кадры извержения исландского вулкана появились в интернете

Кадры извержения исландского вулкана появились в интернете

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В Сети появились новые кадры извержения исландского вулкана. Человек, выложивший этот ролик, написал, что действительно думал, что больше никогда не увидит свой дрон. Ему удалось заснять впечатляющие огненные реки.

Вулкан активизировался после серии землетрясений вечером 19 марта. Лава разлилась в пределах одного километра. Отмечается, что в этом районе не было никакой вулканической активности с XII века. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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