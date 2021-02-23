Мощные взрывы произошли в Техасе

Мощные взрывы прогремели в Техасе, вся округа в дыму. Пламя поднимается на несколько метров в высоту.

Полиция эвакуирует местных жителей. Все это из-за страшной аварии. Поезд с топливом столкнулся с грузовиком.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

(( [19:04, 23.02.2021] Павел Чернышев: Мощный взрыв прогремел в городе Камерон в Техасе - там с рельс сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Жителей ближайших кварталов эвакуируют, пишут местные СМИ.

[19:04, 23.02.2021] Павел Чернышев: есть видео

https://ria.ru/20210223/stolknovenie-1598679387.html ))