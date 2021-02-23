На границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад

Туристы делятся фотографиями и видео с границы США и Канады. Там частично замерз Ниагарский водопад.

Ниагара стала замерзать лишь в последние годы, а до этого водопад не леденел более 100 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

