07:30В мире
Власти Индии рассказали о шантаже поставками вакцины от COVID-19 со стороны Pfizer
Мировой скандал разгорелся вокруг вакцины против коронавируса от Pfizer. Правительство Индии заявило о шантаже.
Индийский министр по технологиям Раджив Чандрасекар сообщил, что производитель потребовал от местных властей взять все риски за препарат на себя. В противном случае поставок не будет.
Каких побочных эффектов побоялись в Pfizer? Чем может быть опасна вакцина? И стоит ли переживать тем, кто уже привился?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.