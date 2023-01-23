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В мире

Власти Индии рассказали о шантаже поставками вакцины от COVID-19 со стороны Pfizer

Власти Индии рассказали о шантаже поставками вакцины от COVID-19 со стороны Pfizer

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Мировой скандал разгорелся вокруг вакцины против коронавируса от Pfizer. Правительство Индии заявило о шантаже.

Индийский министр по технологиям Раджив Чандрасекар сообщил, что производитель потребовал от местных властей взять все риски за препарат на себя. В противном случае поставок не будет.

Каких побочных эффектов побоялись в Pfizer? Чем может быть опасна вакцина? И стоит ли переживать тем, кто уже привился?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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