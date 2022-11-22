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Фанаты сборной Англии попали на виллу сына шейха в Катаре

Фанаты сборной Англии попали на виллу сына шейха в Катаре

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Болельщики сборной Англии решили отправиться на поиски алкоголя в Катаре ночью, где в данный момент проходит чемпионат мира по футболу. В итоге они познакомились с местными шейхами, во дворце у которых живут львы.

Тем временем позади уже четыре матча, есть новый рекорд. Так, первый тайм матча между командами Англии и Ирана длился практически час. К основному времени арбитр добавил 14 минут. Такое на чемпионатах мира произошло впервые.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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