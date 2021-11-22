В Висконсине пять человек погибли, более 40 пострадали в результате наезда автомобиля

На рождественском параде в Висконсине произошла трагедия – внедорожник врезался в людей. По предварительным данным, пять человек погибли, более 40 ранены. И это только те, кого в больницы привезли на скорой. Многие добрались туда самостоятельно.

К делу уже подключили ФБР. Информация о ходе расследования путанная. В полиции сообщили, что задержан один человек, и он представляет интерес для следствия. Но кто это – водитель машины или пассажир, не уточняют.

Почти до конца дня район, где произошла трагедия, будет перекрыт. Временно прекратить работу попросили даже магазины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.