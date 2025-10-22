Новости мира: супругов из Литвы обвинили в риске жизнью младенца

Пару из Литвы обвинили в том, что она рисковала жизнью младенца. Супруги поднялись на самую высокую гору в Польше со своим 9-месячным ребенком. Там их встретил местный гид. Он рассказал в соцсетях, что предупредил их о том, что спускаться группой опасно и предложил вызвать спасателей, но литовцы отказались. Тогда мужчина забрал у них ребенка и самостоятельно спустил его вниз. После публикации поста супруги написали опровержение. Они утверждают, что уже давно покоряют вершины, и все якобы было под контролем.

Палестинцы, которые во время боевых действий бежали на запад Газы, вернулись к руинам. Сейчас они живут в палатках на развалинах школы Ибн аль-Хайсам. У людей нет самого необходимого: воды, еды и электричества. По ночам они страдают от холода. Кроме того, беженцы находятся в постоянном напряжении, так как рядом с ними дислоцируется израильская армия. По их мнению, ситуация может обостриться в любой момент. После подписания перемирия ЦАХАЛ уже наносила удары по анклаву.

