Актер Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма

Алек Болдуин случайно застрелил женщину на съемках фильма из реквизитного пистолета. Сейчас полиция разбирается, как такое могло произойти. Уже появилось первое фото, на котором потрясенный актер выходит из участка.

О предъявлении Болдуину обвинения пока не сообщалось. ЧП случилось на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но почему-то после выстрела во все стороны полетели осколки. Ранило режиссера картины и женщину-оператора, позже она скончалась в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.