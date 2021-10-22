Шведская компания представила летающий электробайк. Он одноместный и пилот при этом должен весить не более 85 килограммов. Летающий аппарат может разгонятся до 100 километров в час, а на непредвиденный случай есть парашют. Полет длится всего 20 минут, после чего батарею придется долго заряжать.

Стойки с двигателями и пропеллерами могут складываться, поэтому в гараже аэробайк будет занимать мало места. Стоит такая машина 92 тысячи долларов. Покупатели разобрали все заказы уже до 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.