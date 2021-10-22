Новости мира: два человека получили огнестрельные ранения на съемках фильма с Болдуином

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Выстрел Алека Болдуина мог стать причиной трагедии на съемочной площадке. В Альбукерке на съемках нового вестерна во время сцены перестрелки что-то пошло не так. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но почему-то после выстрела во все стороны полетели осколки. Ранение получил режиссер картины, сейчас он находится в реанимации. Экстренная помощь потребовалась женщине-оператору. Она была доставлена в госпиталь на вертолете. К сожалению, спасти ее врачам не удалось. Местный шериф, настоящий, а не киношный, уже приступили к расследованию. Болдуину пока обвинения не предъявлено. Сейчас полиция выясняет, что это было – ошибка персонала или поломка реквизита.
В Италии к движению против ковидных паспортов присоединились даже дети. В Риме полиция разогнала митинг школьников. Ученики, у которых не было документа, разрешающего вход в школу, требовали пропустить их в классы. Церемонится с ними не стали. К учебному заведению прибыли полицейские с дубинками и щитами. В итоге несколько детей довольно серьезно пострадали.
Мощный ураган катком прошелся по нескольким регионам Франции. В Нормандии и Бретани порывы ветра превышали 150 километров в час, а в департаменте Приморская Сена – 175 километров в час. Без электричества остались более 250 тысяч домов. Ветер срывал черепицу с крыш. Упавшие деревья блокировали движение по железной дороге. Сейчас ураган "Аврора" продолжает двигаться на восток. Немецкие синоптики предупредили о сильных порывах ветра на севере и северо-востоке страны в ближайшие сутки. Под ударом могут оказаться и соседние страны – Бельгия, Германия, Нидерланды.
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