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22 октября 2020, 22:30

В мире

В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

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В Чехии до 3 ноября установили жесткие ограничения из-за коронавируса. Работают только супермаркеты, аптеки, заправки и химчистки. Без острой необходимости местных не выпускают из дома.

В Бельгии ввели комендантский час. На месяц закрыты все кафе и рестораны, в магазинах нельзя продавать алкоголь после 20:00. Маски обязательны везде.

Как реагируют местные, и поддерживают ли они ужесточение режима? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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