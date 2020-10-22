В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Чехии до 3 ноября установили жесткие ограничения из-за коронавируса. Работают только супермаркеты, аптеки, заправки и химчистки. Без острой необходимости местных не выпускают из дома.

В Бельгии ввели комендантский час. На месяц закрыты все кафе и рестораны, в магазинах нельзя продавать алкоголь после 20:00. Маски обязательны везде.

Как реагируют местные, и поддерживают ли они ужесточение режима? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.