Тысячи манифестантов вышли на улицы Греции из-за изменения трудового законодательства

В Греции законопроект о труде вывел на улицы тысячи манифестантов. Работники госсектора объявили общенациональную забастовку против планов правительства увеличить рабочий день до 13 часов.

Кроме этого, изменения в трудовом законодательстве позволят работодателям при необходимости ввести шестидневную рабочую неделю, а также увольнять сотрудников в первый год работы без предупреждения и выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.