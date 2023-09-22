22 сентября, 08:45В мире
Тысячи манифестантов вышли на улицы Греции из-за изменения трудового законодательства
В Греции законопроект о труде вывел на улицы тысячи манифестантов. Работники госсектора объявили общенациональную забастовку против планов правительства увеличить рабочий день до 13 часов.
Кроме этого, изменения в трудовом законодательстве позволят работодателям при необходимости ввести шестидневную рабочую неделю, а также увольнять сотрудников в первый год работы без предупреждения и выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.