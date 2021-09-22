Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии

Россияне не пострадали во время землетрясения в Мельбурне, об этом заявили в российском посольстве в Австралии. В зоне стихийного бедствия живут около сотни граждан РФ, состоящих на консульском учете.

Первые толчки зафиксировали утром 22 сентября, в 200 километрах от Мельбурна, кроме них, было еще две серии. Ощущали их сразу в нескольких штатах. В результате разрушены 46 домов, в северных пригородах Мельбурна оборвало линию электропередачи. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.