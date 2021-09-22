Извержение вулкана на Канарских островах может продлиться три месяца

Вулкан на Канарах может оставаться активным еще три месяца. Об этом заявили специалисты из института вулканологии. Ущерб от извержения уже подсчитали в правительстве, он превысит 400 миллионов евро.

Потоки лавы движутся в сторону побережья со скоростью 200 метров в час. Люди с ужасом ждут встречи огня и воды. Когда вулканическая масса доберется до океана, возможны взрывы и выбросы вредных газов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.