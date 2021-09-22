На помощника президента Украины Сергея Шефира совершили покушение

Под Киевом обстреляли машину помощника Владимира Зеленского. Сообщается, что сам Сергей Шефир не пострадал. Ранили его водителя, в мужчину попало три пули. По предварительным данным, он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавших уже ищут. МВД Украины объявило о начале спецоперации.

Шефир считается давним другом Зеленского. Как пишут СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства и является директором и основателем "Студии Квартал-95". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.