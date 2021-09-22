Власти Канарских островов оценили ущерб от извержения вулкана

Ущерб от извержения вулкана на Канарах превысит 400 миллионов евро. Об этом заявляют в правительстве.

Потоки лавы движутся в сторону побережья во скоростью 200 метров в час. И, как говорят власти, с этим ничего нельзя сделать. Люди с ужасом ждут встречи огня и воды. Контакт раскаленной вулканической массы с океаном может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Вулкан проснулся в воскресенье, но специалисты ожидали, что это случится, и местных жителей предупредили заранее, поэтому паники не было. Тысячи человек вывезли из зоны бедствия, никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.