Полиция в Германии арестовала захватившего заложников пассажира автобуса

В Баварии пассажир автобуса взял в заложники двух водителей. О том, выдвигал ли он какие-либо требования, не сообщается.

По одной из версий, причиной мог стать конфликт, произошедший в салоне. Очевидцы рассказали, что на месте ЧП были слышны взрывы. Тем не менее полицейским удалось вывести из автобуса всех пассажиров, а позже задержать мужчину.

Появилась даже информация о том, что никакого оружия при нем не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.